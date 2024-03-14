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Ученые заявили, что атмосфера Земли может разрушиться из-за спутников

Ученые заявили, что атмосфера Земли может разрушиться из-за спутников Массивные спутниковые группировки на орбите Земли в перспективе могут стать угрозу для ее атмосферы из-за магнитной пыли, которую производит космическая техника.
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14 марта 2024 г. 01:46
Ученые заявили, что атмосфера Земли может разрушиться из-за спутников

Массивные спутниковые группировки на орбите Земли в перспективе могут стать угрозу для ее атмосферы из-за магнитной пыли, которую производит космическая техника.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании докторанта Исландского университета Сьерры Солтер-Хант, опубликованном на портале научных материалов arXiv.

Автор статьи предположила, что пыль от спутниковых "созвездий" может вполовину ослабить магнитосферу нашей планеты, защищающего атмосферу от солнечной радиации.

По оценкам Солтер-Хант, в ближайшие десятилетия вокруг нашей планеты смогут вращаться от 500 тыс. до 1 млн частных спутников. Когда все эти спутники в конечном итоге упадут на Землю, это может резко увеличить количество космической пыли в атмосфере — в миллиарды раз по сравнению с нынешним уровнем.

В настоящее время неясно, где в конечном итоге окажется вся эта космическая пыль, но Солтер-Хант полагает, что она, вероятно, осядет в верхней части ионосферы — области атмосферы на высоте от 80 до 644 километров над Землей.

В худшем сценарии по версии ученой повышенные уровни радиации, бомбардирующие верхнюю ионосферу, могут начать сдувать внешние границы нашей атмосферы. Такие процессы естественным образом происходят на Марсе и Меркурии. Но на реализацию самого плохого варианта могут потребоваться столетия и тысячелетия.

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