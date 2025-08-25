Ученые зафиксировали крупнейшую за два месяца вспышку на Солнце

Астрономы зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку за последние два месяца.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.
Максимальное излучение было зарегистрировано 25 августа в 08:24 мск, его уровень составил M4.6. По современной пятибалльной системе событие отнесено к четвертой категории.
Ученые пояснили, что активные зоны пока не направлены прямо на Землю, однако в ближайшие сутки их положение может измениться, что повысит вероятность воздействия на нашу планету. Первые периферийные эффекты от выброса плазмы ожидаются вечером 25 августа, а основное влияние — во второй половине 26 августа.