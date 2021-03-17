Ученые выяснили, куда делась вода на Марсе

Согласно результатам нового исследования американских ученых, большая часть воды, которая раньше покрывала поверхность Марса, не улетучилась в космос, как считали до сих пор, а находится в минералах, слагающих горные породы планеты. Как передает Report, р

Согласно результатам нового исследования американских ученых, большая часть воды, которая раньше покрывала поверхность Марса, не улетучилась в космос, как считали до сих пор, а находится в минералах, слагающих горные породы планеты. Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Геологические и геоморфологические данные указывают на то, что древний Марс имел большие объемы жидкой воды. На поверхности Красной планеты до сих пор сохранились пересохшие русла рек, котловины древних озер и океанов. Традиционно считается, что большая часть воды покинула Марс из-за слабой гравитации в течение первого миллиарда лет существования планеты.

Исследователи из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA поставили под сомнение эту гипотезу. Они подсчитали, что около четырех миллиардов лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 100 до 1500 метров. По объему это примерно соответствует половине Атлантического океана Земли.

"Атмосферный выброс не может полностью объяснить имеющиеся у нас данные о том, сколько воды когда-то существовало на Марсе", — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского технологического института слова руководителя исследования Евы Шеллер (Eva Scheller).

Авторы с помощью комплекса методов — анализа химического состава текущей атмосферы и коры планеты, анализа метеоритов, данных марсоходов и орбитальных аппаратов — оценили объем воды во всех ее формах (пар, жидкость и лед), заключенный в коре Марса сегодня, а также — с помощью изотопного отношения дейтерия к водороду в атмосфере и горных породах — скорость ее потери в ходе геологической истории.

Результаты моделирования показали, что в течение нойского периода — примерно с 4,1 до 3,7 миллиарда лет назад — объем воды на поверхности Марса уменьшился на 40–95 процентов, при этом от 30 до 99 процентов марсианской воды было поглощено минералами в процессе гидратации. Впоследствии некоторое количество вернулось обратно с вулканическими газами, но этого было недостаточно для восстановления гидросферы планеты, считают ученые.