Ученые выяснили, когда в атмосфере Земли появился первый кислород

Используя современные методы генетических исследований, американские биологи вычислили время возникновения на Земле цианобактерий - фотосинтезирующих микроорганизмов, отвечающих за появления в атмосфере кислорода, ключевого фактора развития сложных форм ж

Используя современные методы генетических исследований, американские биологи вычислили время возникновения на Земле цианобактерий - фотосинтезирующих микроорганизмов, отвечающих за появления в атмосфере кислорода, ключевого фактора развития сложных форм жизни.

Как передает Report, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B .

Превращение Земли из пустынной и неприспособленной для жизни планеты в гостеприимную для организмов среду ученые связывают с ключевым событием в ранней геологической истории - появлением в атмосфере Земли кислорода.

Считается, что глобальное изменение атмосферы - кислородная революция, или Великое кислородное событие - произошло в самом начале протерозоя, около 2,45 млрд лет назад. Цианобактерии производили кислород и раньше, но до этого он полностью расходовался на окисление горных пород, растворенных в морской воде соединений и газов атмосферы.

Как долго продолжался этот "подготовительный" этап, неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать время появления на Земле цианобактерий, что не так просто, так как они не сохраняются в виде окаменелостей. По косвенным данным - появлениям признаков окисления в породах - это произошло 2,7-2,8 миллиарда лет назад.

Результаты исследования ученых Массачусетского технологического института (MIT) показывают, что цианобактерии, вероятнее всего, появились намного раньше. Авторы разработали специальную технику генного анализа, с помощью которого установили, что все их виды, живущие сегодня, восходят к общему предку, появившемуся примерно 2,9 миллиарда лет назад, а его предшественники отделились от других бактерий около 3,4 миллиарда лет назад. В это время, по мнению исследователей и возник процесс оксигенного фотосинтеза.