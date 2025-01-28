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Ученые выяснили, как снизить утомляемость на работе

Ученые выяснили, как снизить утомляемость на работе Международная команда ученых выявила два ключевых метода снижения усталости на работе: регулярные паузы и поддержку со стороны руководства. Эти подходы не только уменьшают ощущение усталости, но и улучшают качество сна и повышают уровень энергии на следую
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28 января 2025 г. 03:46
Ученые выяснили, как снизить утомляемость на работе

Международная команда ученых выявила два ключевых метода снижения усталости на работе: регулярные паузы и поддержку со стороны руководства. Эти подходы не только уменьшают ощущение усталости, но и улучшают качество сна и повышают уровень энергии на следующий день.

Как передает Report, работа опубликована в журнале Contemporary Accounting Research (CAR).

Исследователи опросили 44 бухгалтера о рабочих привычках и провели эксперимент с участием 179 человек. Результаты показали, что сочетание микропауз во время рабочего процесса и поддержки со стороны руководства наиболее эффективно в условиях высокого рабочего напряжения. Микропаузами могут быть короткая растяжка, чтение статьи, перекус или чашка кофе. В то же время поддержка руководства включает регулярные проверки состояния сотрудников, помощь в выполнении задач и выражение признательности за труд.

Исследование показало, что микропаузы всего в одну минуту несколько раз в день уже достаточно для снижения уровня усталости. Особенно они полезны в периоды высокой нагрузки, например, во время дедлайнов. Поддержка со стороны руководства помогает снизить стресс сотрудников, повысить точность выполнения задач и улучшить общий рабочий климат.

Микропаузами и поддержкой руководства можно не только снизить усталость, но и улучшить качество работы. Например, у бухгалтеров повышалась точность при проведении аудита, что крайне важно в стрессовые периоды.

Авторы исследования подчеркивают, что внедрение таких методов способствует не только благополучию сотрудников, но и повышению общей продуктивности. Руководители могут играть ключевую роль, показывая пример и создавая условия для коротких, но полезных перерывов.

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