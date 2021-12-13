О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые выяснили, что жареная пища снижает гибкость ума

Ученые выяснили, что жареная пища снижает гибкость ума Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что жареная пища негативно влияет на работу человеческого мозга.
Это интересно
13 декабря 2021 г. 20:07
Ученые выяснили, что жареная пища снижает гибкость ума

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что жареная пища негативно влияет на работу человеческого мозга.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, согласно исследованию, между состоянием мозга и употреблением жареной еды существует прямая связь.

Пища, приготовленная таким образом, способствует развитию депрессии и негативно влияет на гибкость ума. Подобный эффект оказывают и продукты с содержанием крахмала и углеводов - хлеб, макаронные изделия.

Вредны для мозга также продукты с содержанием большого количества сахара. Их постоянное потребление приводит к переизбытку глюкозы, а это ухудшает память.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
13 декабря 2021 г. 16:42
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
13 декабря 2021 г. 14:06
Фуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi