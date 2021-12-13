Ученые выяснили, что жареная пища снижает гибкость ума

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что жареная пища негативно влияет на работу человеческого мозга.
Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, согласно исследованию, между состоянием мозга и употреблением жареной еды существует прямая связь.
Пища, приготовленная таким образом, способствует развитию депрессии и негативно влияет на гибкость ума. Подобный эффект оказывают и продукты с содержанием крахмала и углеводов - хлеб, макаронные изделия.
Вредны для мозга также продукты с содержанием большого количества сахара. Их постоянное потребление приводит к переизбытку глюкозы, а это ухудшает память.