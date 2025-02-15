Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов

Исследователи из Германии и США пришли к выводу, что появление разумной жизни на Земле и похожих на нее планетах является закономерным сценарием развития событий, а не большим исключением, как считали ученые раньше.

Исследователи из Германии и США пришли к выводу, что появление разумной жизни на Земле и похожих на нее планетах является закономерным сценарием развития событий, а не большим исключением, как считали ученые раньше.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания (PSU).

"Наш анализ указывает на то, что разумная жизнь не является исчезающе редким феноменом во Вселенной. Похоже, что она возникает не в результате цепочки из нескольких маловероятных совпадений, а в результате предсказуемого эволюционного процесса, протекающего с той скоростью, которая возможна в текущих условиях среды. Если это действительно так, то наши шансы на обнаружение внеземных цивилизаций значительно выше, чем принято считать", - пояснил профессор PSU Джейсон Райт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сейчас многие планетологи предполагают, что появление жизни на Земле и возникновение цивилизации является результатом совпадения большого числа случайных факторов, которые практически невозможно воспроизвести. По этой причине во Вселенной, как предполагают сторонники этой идеи, выдвинутой в 1983 году австралийским физиком Брэндоном Картером, скорее всего не существует других разумных цивилизаций и обитаемых миров, похожих на Землю.

По мнению ученых, это связано с тем, что для появления аналога человека нужны несколько так называемых "трудных шагов" - зарождение одноклеточной жизни, фотосинтеза, сложных клеток и многоклеточных живых существ, а также появление разумных существ с "продвинутым" мозгом, на каждый из которых требуется порядка миллиарда лет. По этой причине сторонники его идеи считают маловероятным появление аналогов земной жизни у других звезд, так как для этого в большинстве случаев у нее просто не хватит времени на завершение финальных "трудных шагов".

Быстрая эволюция разумной жизни

Ученые обратили внимание на то, что концепция "трудных шагов" не учитывает, как на потенциальную скорость эволюции жизни влияло то, как менялись ключевые физические, химические характеристики Земли и Солнечной системы в целом. В частности, на первых этапах зарождения земной жизни ее развитие могло тормозиться неблагоприятными условиями среды, а не тем, что эволюция сама по себе протекает очень медленно.

Руководствуясь этой идеей, ученые изучили известные сведения о том, как менялись условия на Земле в последние 4,5 млрд лет, и пришли к выводу, что подходящие для зарождения разумной жизни сложились на нашей планете лишь примерно 540 млн лет назад, в кембрийскую эру. Это геологическое "окно" возможного существования цивилизации продлится еще примерно миллиард лет, что является относительно коротким сроком по меркам планетологии и астрономии.

По мнению исследователей, это говорит в пользу того, что разумная жизнь возникает при появлении подходящих для этого условий за относительно небольшое время, которое значительно меньше типичных сроков существования планет и звезд. Это говорит в пользу того, что человеческая цивилизация не уникальна, и что разумная жизнь является обыденностью, а не редкостью во Вселенной, подытожили ученые.