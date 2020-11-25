Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается

Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие опровергает существующее мнение о том, что наша Галактика относительно статична

Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие опровергает существующее мнение о том, что наша Галактика относительно статична.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Долгое время считалось, что Млечный Путь, галактика, в которой находится Солнечная система, относительно статична. Однако примерно 700 миллионов лет назад произошло ее гравитационное взаимодействие с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО). По космологическим меркам это относительно недавно.

Используя сложную статистическую модель, которая рассчитывала скорость самых далеких звезд Млечного Пути, ученые из Эдинбургского университета Майкл Петерсен (Michael Petersen) и Хорхе Пеньяррубия (Jorge Peñarrubia) доказали, что эффект от столкновения с этой малой галактикой, ставшей спутником Млечного Пути, ощущается до сих пор.

Галактика БМО видна как слабое облако в ночном небе южного полушария, но, также как и Млечный Путь, она окружена протяженным ореолом темной материи. Неуловимые частицы темной материи не поглощают и не излучают свет, но оказывают серьезное гравитационное воздействие на движение звезд и газа во Вселенной.

Исследователи обнаружили, что огромная гравитационная сила ореола темной материи БМО притягивает и скручивает спиралевидный диск Млечного Пути в направлении созвездия Пегаса со скоростью 32 километров в секунду, или 115 200 километров в час.