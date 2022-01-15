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Ученые выяснили, что древние шумеры использовали боевых ослов-гибридов

Ученые выяснили, что древние шумеры использовали боевых ослов-гибридов Ученые выяснили, что жители древней Месопотамии использовали ослов-гибридов.
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15 января 2022 г. 05:53
Ученые выяснили, что древние шумеры использовали боевых ослов-гибридов

Ученые выяснили, что жители древней Месопотамии использовали ослов-гибридов.

Как передает Report, соответствующая статья была опубликована в журнале Science Advances.

Согласно изображениям и текстам возрастом около 4500 лет, элита древней Месопотамии использовала неких ездовых животных. Долгое время для ученых было загадкой, что это за животные, поскольку одомашнивание лошадей произошло несколько позднее. В текстах на клинописных табличках иногда упоминается престижное животное "кунга" с высокой ценой. В частности, их запрягали в боевые колесницы.

Ученые из французского Института Жака Моно изучили генотип этих "кунга", образцы которого добыли из захоронения Умм эль-Марра в северной Сирии. Они сравнили их ДНК с современными и древними лошадьми и ослами.

Выяснилось, что захороненные там животные являются гибридами домашнего осла и кулана - дикого животного семейства лошадиных. Эти гибриды не могли производить потомство, и потому для их воспроизводства необходимо было заново отлавливать самца кулана. Одна из таких сцен отлова изображена, в частности, на барельефе в Ниневии.

Вместо того, чтобы одомашнивать диких лошадей, населявших этот регион, шумеры производили и использовали гибридов, сочетая качества двух родителей, чтобы произвести потомство, которое было сильнее и быстрее, чем ослы, но более управляемым, чем куланы.

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