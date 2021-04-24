Ученые: В Британии котенок заразился COVID-19 от хозяина и умер

В Великобритании котенок заразился коронавирусом от хозяина и умер.
Как передает Report, об этом сообщает
В марте владелец 4-месячного котенка заболел, у него выявили симптомы COVID-19. В апреле его питомец стал себя плохо чувствовать, котенка отвезли на прием к ветеринару. У животного было затруднено дыхание, его состояние постоянно ухудшалось, в итоге малыша пришлось усыпить.
Проведенное обследование тела животного выявило повреждение легких, соответствующее вирусной пневмонии.
В Британии также был зафиксирован еще один случай заболевания кошки коронавирусом. Вирус обнаружили у шестилетней сиамской кошки, которой удалось выздороветь.
В настоящее время нет никаких доказательств передачи вируса от кошки или других животных к человеку, уточнили ученые.