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Ученые: В Британии котенок заразился COVID-19 от хозяина и умер

Ученые: В Британии котенок заразился COVID-19 от хозяина и умер В Великобритании котенок заразился коронавирусом от хозяина и умер
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24 апреля 2021 г. 04:21
Ученые: В Британии котенок заразился COVID-19 от хозяина и умер

В Великобритании котенок заразился коронавирусом от хозяина и умер.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Star со ссылкой на ученых.

В марте владелец 4-месячного котенка заболел, у него выявили симптомы COVID-19. В апреле его питомец стал себя плохо чувствовать, котенка отвезли на прием к ветеринару. У животного было затруднено дыхание, его состояние постоянно ухудшалось, в итоге малыша пришлось усыпить.

Проведенное обследование тела животного выявило повреждение легких, соответствующее вирусной пневмонии.

В Британии также был зафиксирован еще один случай заболевания кошки коронавирусом. Вирус обнаружили у шестилетней сиамской кошки, которой удалось выздороветь.

В настоящее время нет никаких доказательств передачи вируса от кошки или других животных к человеку, уточнили ученые.

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