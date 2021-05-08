Ученые установили связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Эксперты также отметили, что животные зевают дольше, чем птицы из-за более высокой температуры тела

Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга из-за его потребности в охлаждении. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, статья с результатами исследования была опубликована на сайте Communications Biology.

Специалисты провели эксперимент на 55 видах млекопитающих и 46 — птиц, исследовав, таким образом, 1 291 зевок.

Опираясь на результаты филогенетического анализа, ученые обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов.

Они заключили, что больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе, тогда как его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов.

Эксперты также отметили, что животные зевают дольше, чем птицы из-за более высокой температуры тела.