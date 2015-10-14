Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Ученые США заявили, что добились продления человеческой жизни.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, американские ученые после 10-летних исследований получили положительный результат.

В результате исследований установлено, что на старение человека влияют 238 генов. По их мнению, при их уничтожении продолжительность жизни клеток увеличится на 60%.

По результатам исследований, проведенных над дрожжевыми бактериями и черными червями, на процесс старения влияют 3 гена. Из них ген lOS1 играет важную роль в развитии клетки. Этот ген действует сообща с регулирующим развитие клетки mTor геном и геном Gcn4, обеспечивающим восстановление возникших нарушений в структуре ДНК.

По мнению ученых, доказано, что уничтожение гена lOS1 представляет важное значение для продления жизни.