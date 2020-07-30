О нас
Report Georgia

Ученые создают таблетку, которая заменит спортзал

Ученые создают таблетку, которая заменит спортзал Американские ученые из Калифорнийского университета готовятся предложить миру сенсационную разработку - пилюлю вместо фитнеса.
Это интересно
30 июля 2020 г. 14:25
Ученые создают таблетку, которая заменит спортзал

Американские ученые из Калифорнийского университета готовятся предложить миру сенсационную разработку - пилюлю вместо фитнеса.

Как сообщает Report со ссылкой на riafan.ru, специалисты приступили к созданию таблетки, которая, по их словам, сможет заменить тренажёрный зал.

Исследователи выяснили, что при повышении уровня печеночного белка мозг человека получает такие же преимущества, как и после усердной силовой тренировки. Разработчики уже провели тестирование теории на лабораторных грызунах.

Было обнаружено, что ключевую роль играет белок Gpld1 - именно от него зависят когнитивные функции стареющих особей. Это значит, что здоровье головного мозга, которое напрямую зависит от физической активности, можно поддержать и даже улучшить с помощью медикаментов.

Однако таблетки, отмечают при этом специалисты, не помогут набрать мышечную массу или сбросить вес. Такие лекарства нужны людям, лишенным возможности заниматься спортом и выполнять тяжелые физические упражнения, например, из-за травмы.

Эксперты, комментирующие новость в американской прессе, ещё до создания «чудо-таблетки» стали предрекать, что разработка уменьшит поток посетителей тренажёрных залов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Назван срок гибели коронавируса в воде
Назван срок гибели коронавируса в воде
30 июля 2020 г. 08:12
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
29 июля 2020 г. 23:17
Ученые рассказали о пользе гедонизма
Ученые рассказали о пользе гедонизма
29 июля 2020 г. 16:19
NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
28 июля 2020 г. 06:35
Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет
Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет
27 июля 2020 г. 19:45
Renault раздаст электромобили всем жителям французского городка
Renault раздаст электромобили всем жителям французского городка
27 июля 2020 г. 17:06
Ученых удивил загадочный остров, где не болеют коронавирусом
Ученых удивил загадочный остров, где не болеют коронавирусом
27 июля 2020 г. 16:08
Стивен Сигал хочет приобрести участок в России
ФотоСтивен Сигал хочет приобрести участок в России
27 июля 2020 г. 07:40
Актриса из Унесенных ветром скончались в возрасте 104 лет
ФотоАктриса из "Унесенных ветром" скончались в возрасте 104 лет
26 июля 2020 г. 20:55
Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой
Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой
24 июля 2020 г. 22:37

Последние новости

15:00
ВидеоПредставители ВВС Турции прибыли в Гянджу Армия
14:52
Додон встретился с представителями азербайджанской и армянской общин Молдовы Внешняя политика
14:29
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Эмирван-Вандам Инфраструктура
14:26
ФотоВ Габале сдана в эксплуатацию больница модульного типа Здоровье
14:25
Ученые создают таблетку, которая заменит спортзал Это интересно
14:20
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район Внутренняя политика
14:13
ФотоПрезидент ознакомился с условиями в больнице модульного типа в Шеки  Здоровье
14:11
В Баку уволена директор школы Наука и образование
14:10
ФотоВ Шеки после реконструкции состоялось открытие автодороги Инфраструктура
14:07
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последний день июля Экология
14:06
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шеки Внутренняя политика
14:00
Азербайджан сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию Энергетика
13:49
ФотоВ Сенате Италии состоялись слушания в связи с последними провокациями Армении Внешняя политика
13:39
Новый учебный год начнется в Грузии в положенный срок В регионе
13:32
ФотоВ Баку устанавливаются новые автобусные павильоны Инфраструктура
Вся новостная лента