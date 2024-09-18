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Ученые создали технологию для дешевых и легких очков ночного видения

Ученые создали технологию для дешевых и легких очков ночного видения Американские ученые из Мичиганского университета разработали новый тип органических светодиодов OLED, который может заменить громоздкие и дорогие приборы ночного видения легкими и дешевыми очками.
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18 сентября 2024 г. 07:16
Ученые создали технологию для дешевых и легких очков ночного видения

Американские ученые из Мичиганского университета разработали новый тип органических светодиодов OLED, который может заменить громоздкие и дорогие приборы ночного видения легкими и дешевыми очками.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Photonics (NatPhoton).

Современные системы ночного видения используют усилители изображения, которые преобразуют входящий ближний инфракрасный свет в электроны, которые затем ускоряются через вакуум в тонкий диск, содержащий сотни крошечных каналов. Проходя через стенки каналов и сталкиваясь с ними, электроны высвобождают тысячи дополнительных электронов и продолжают ударяться о фосфорный экран, который преобразует их в видимый свет.

Недавно созданное OLED- устройство также преобразует ближний инфракрасный свет в видимый свет и усиливает его более чем в 100 раз, но без веса, высокого напряжения и громоздкого вакуумного слоя, необходимых для традиционных усилителей изображения. Исследователи говорят, что свет можно многократно усилить за счет оптимизации конструкции прибора.

OLED-прибор снабжен поглощающим фотоны слоем толщиной менее микрона и пятислойным пакетом светодиодов, который преобразует электроны в фотоны видимого света.

Поскольку устройство работает при гораздо более низком напряжении, чем традиционный усилитель изображения, оно позволяет обходиться небольшими источниками питания.

Некоторые из фотонов попадают в глаз пользователя, но другие уходят обратно в поглощающий слой, производя еще больше электронов. Эта цепная реакция значительно усиливает количество выходного света.

Предыдущие органические светодиоды могли преобразовывать ближний инфракрасный свет в видимый свет, но при этом не было никакого усиления, то есть один входной фотон давал один выходной фотон.

По словам ученых, они собрали OLED-прибор из готовых материалов. Это значит, что производство таких устройств не потребует больших затрат и может легко масштабироваться.

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