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Ученые создали робота-"насекомое", способного выявлять утечку газа

Ученые создали робота-"насекомое", способного выявлять утечку газа Робот размером с таракана разработали инженеры Калифорнийского университета. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, робот обладает способностью перемещаться по лабиринтам с ловкостью гепарда и проникать в самые труднодоступные места.
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5 июля 2021 г. 21:00
Ученые создали робота-насекомое, способного выявлять утечку газа

Робот размером с таракана разработали инженеры Калифорнийского университета. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, робот обладает способностью перемещаться по лабиринтам с ловкостью гепарда и проникать в самые труднодоступные места.

Он изготовлен из тонкого слоеного материала, изгибающегося и сжимающегося при электрическом напряжении. Простая конструкция робота позволяет ему оставаться невредимым, даже под тяжестью 120 килограммов.

По словам разработчиков, робот, созданный инженерами Калифорнийского университета, может применяться при поисково-спасательных операциях или выявлении утечки газа. Помимо робота, который управляется с помощью небольшого электрического провода, в Беркли создали также версию, работающую от батареи до 19 минут на расстоянии до 31 метра.

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