Ученые создали робота-"насекомое", способного выявлять утечку газа

Робот размером с таракана разработали инженеры Калифорнийского университета. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, робот обладает способностью перемещаться по лабиринтам с ловкостью гепарда и проникать в самые труднодоступные места.

Робот размером с таракана разработали инженеры Калифорнийского университета. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, робот обладает способностью перемещаться по лабиринтам с ловкостью гепарда и проникать в самые труднодоступные места.

Он изготовлен из тонкого слоеного материала, изгибающегося и сжимающегося при электрическом напряжении. Простая конструкция робота позволяет ему оставаться невредимым, даже под тяжестью 120 килограммов.

По словам разработчиков, робот, созданный инженерами Калифорнийского университета, может применяться при поисково-спасательных операциях или выявлении утечки газа. Помимо робота, который управляется с помощью небольшого электрического провода, в Беркли создали также версию, работающую от батареи до 19 минут на расстоянии до 31 метра.