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Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе

Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе Созданный международной группой ученых датчик анализирует качество воздуха и позволяет обнаружить вирус в помещениях: домах, транспорте, общественных заведениях и т.д.
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3 января 2021 г. 05:56
Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе

Созданный международной группой ученых датчик анализирует качество воздуха и позволяет обнаружить вирус в помещениях: домах, транспорте, общественных заведениях и т.д.

Как передает Report, этого удалось добиться благодаря высочайшей чувствительности биосенсора.

Авторы утверждают, что его можно использовать для выявления COVID-19 без проведения ПЦР-тестов, анализирующих качество воздуха в переполненных и потенциально опасных помещениях. Сенсор будет делать намного быстрее и точнее. Кроме того, он существенно дешевле и проще в использовании.

Отметим, что о разработке рассказывается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.

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