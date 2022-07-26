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Ученые создали альтернативное топливо из воды и углекислого газа

Ученые создали альтернативное топливо из воды и углекислого газа Швейцарские ученые создали альтернативное топливо, которое можно получить из воды, углекислого газа и солнечного света.
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26 июля 2022 г. 07:17
Ученые создали альтернативное топливо из воды и углекислого газа

Швейцарские ученые создали альтернативное топливо, которое можно получить из воды, углекислого газа и солнечного света.

Как сообщает Report, выводы работы представлены в статье, опубликованной в научном журнале Joule.

Специалисты разработали проект башни, потребляющей солнечную энергию. Эта конструкция способна производить синтетическое топливо взамен ископаемому. Для этого туда необходимо загрузить воду и углекислый газ, а на выходе получается аналог керосина, который можно использовать, в том числе и в авиации.

При этом количество выделяемого углекислого газа равно количеству, необходимому для производства топлива на башне, что делает его углеродно-нейтральным.

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