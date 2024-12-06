О нас

Ученые создали алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет

Ученые создали алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет Исследователи из Университета Бристоля и Британского агентства атомной энергии разработали уникальную алмазную батарею на основе радиоактивного изотопа углерода-14. Новый источник энергии способен работать тысячи лет, открывая перспективы для множества пр
Это интересно
6 декабря 2024 г. 06:14
Ученые создали алмазную батарею со сроком службы в тысячи лет

Исследователи из Университета Бристоля и Британского агентства атомной энергии разработали уникальную алмазную батарею на основе радиоактивного изотопа углерода-14. Новый источник энергии способен работать тысячи лет, открывая перспективы для множества применений.

Как передает Report, результаты исследования размещены на сайте UK Atomic Energy Authority (UKAEA).

Батарея использует радиоактивный распад углерода-14, изотопа, известного своим применением в радиоуглеродном анализе. Алмазная структура улавливает быстрые электроны, выделяемые при распаде, и преобразует их в электричество — аналогично тому, как солнечные панели преобразуют свет в энергию.

Разработка батареи стала возможной благодаря применению технологий, разработанных в рамках исследований в области термоядерного синтеза. Ученые также создали специальную установку для выращивания алмаза.

"Алмазные батареи предлагают эффективный способ обеспечения постоянного питания устройств. Искусственно созданные алмазы позволяют безопасно использовать углерод-14" — сообщила Сара Кларк, руководитель проекта.

Одним из наиболее перспективных направлений использования новых источников энергии является медицина. Эти батареи могут питать биосовместимые устройства, такие как глазные импланты, слуховые аппараты и кардиостимуляторы, минимизируя необходимость их замены и снижая нагрузку на пациентов.

Кроме того, алмазные батареи могут использоваться в экстремальных условиях, например, в космосе или в местах, где замена батарей невозможна, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации устройств.

По словам ученых, алмазные батареи обещают стать революцией в энергетике, обеспечивая долгосрочное, безопасное и экологичное хранение электроэнергии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi