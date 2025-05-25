Ученые совершили прорыв в производстве сверхпрочного каучука

Американские ученые из Гарвардской школы инженерии разработали революционный метод производства натурального каучука, который в 10 раз превосходит традиционные аналоги по устойчивости к растрескиванию.
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Ключевое отличие метода гарвардских специалистов — сохранение естественной длины полимерных цепей. В отличие от традиционной вулканизации, которая разрушает длинные молекулы, новый подход использует щадящую обработку латекса.
Полученный материал исследователи сравнивают с "запутанными спагетти" — длинные полимерные нити скользят относительно друг друга при растяжении, равномерно распределяя нагрузку и кристаллизуясь в местах напряжения.
"Мы ожидали улучшения свойств в 2-3 раза, но результат превзошел все ожидания", — признался соавтор исследования Чжэци Чэнь.
Пока технология лучше подходит для тонких изделий, включая медицинские перчатки, гибкая электроника и презервативы.
Ученые отметили, что для массового производства шин потребуется решить проблему большого расхода воды при испарении.