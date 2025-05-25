Ученые совершили прорыв в производстве сверхпрочного каучука

Американские ученые из Гарвардской школы инженерии разработали революционный метод производства натурального каучука, который в 10 раз превосходит традиционные аналоги по устойчивости к растрескиванию.

Американские ученые из Гарвардской школы инженерии разработали революционный метод производства натурального каучука, который в 10 раз превосходит традиционные аналоги по устойчивости к растрескиванию.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Sustainability (NatSustain).

Ключевое отличие метода гарвардских специалистов — сохранение естественной длины полимерных цепей. В отличие от традиционной вулканизации, которая разрушает длинные молекулы, новый подход использует щадящую обработку латекса.

Полученный материал исследователи сравнивают с "запутанными спагетти" — длинные полимерные нити скользят относительно друг друга при растяжении, равномерно распределяя нагрузку и кристаллизуясь в местах напряжения.

"Мы ожидали улучшения свойств в 2-3 раза, но результат превзошел все ожидания", — признался соавтор исследования Чжэци Чэнь.

Пока технология лучше подходит для тонких изделий, включая медицинские перчатки, гибкая электроника и презервативы.

Ученые отметили, что для массового производства шин потребуется решить проблему большого расхода воды при испарении.