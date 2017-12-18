Учёные: Смартфоны на близком расстоянии могут вызывать рак и бесплодие

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Учёные из департамента здравоохранения Калифорнии предлагают озаботиться потенциальным риском, идущим от гаджетов, несмотря на то, что чёткой связи между их использованием и заболеваниями выявлено не было.

Как сообщает Report, они пришли к выводу, что электромагнитное излучение от смартфонов и прочих гаджетов может увеличить риск рака и бесплодия.

Чёткой связи между гаджетами и заболеваниями выявлено не было, однако учёные отмечают, что имеющихся данных достаточно для того, чтобы вызвать опасения.

Для того чтобы минимизировать возможные негативные последствия, исследователи рекомендуют держать смартфоны на расстоянии одного или нескольких метров от тела человека в момент, когда они не используются.