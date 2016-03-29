Ученые: Сидячий образ жизни вызывает 3,8% смертей

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Ученые выяснили, что сидячий образ жизни является причиной 3,8% смертей.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, в ходе работы ученые проанализировали научные публикации с 2002 по 2011 год, обнаруживающие связь между образом жизни и смертностью, из 54 стран. Специалисты сделали вывод: сидячий образ жизни ежегодно вызывает 3,8% смертей. Он способствует развитию ожирения, инфаркта и инсульта, а также травмам позвоночника. По словам ученых, больше всего из-за сидячего образа жизни умирают в западной части Тихого океана, Европе и Северной Америке, а меньше всего - в государствах Юго-Восточной Азии.

"Мы обнаружили, что даже если люди начинают проводить за столом на 10% времени меньше, то уже это приводит к мгновенным и очень существенным положительным изменениям", - добавляют авторы работы.

Исследователи предупреждают, что опасно проводить за столом больше трех часов в день, к тому же не следует забывать о физических нагрузках.