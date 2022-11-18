Ученые разработали технологию печати человеческой ткани для трансплантаций

Ученые Израильского технологического института разработали новую технологию выращивания человеческих тканей для трансплантации путем их печати в ванне с микрогелем.

Ученые Израильского технологического института разработали новую технологию выращивания человеческих тканей для трансплантации путем их печати в ванне с микрогелем.

Как передает Report , результаты исследования приведены в журнале Advanced Science.

Инновационный подход подразумевает использование живых клеток в качестве чернил для принтера, где они печатаются слой за слоем, создавая новые ткани. Затем образцы оставляют для роста в течение нескольких дней или недель. Подобные технологии обладают определенными нюансами, в частности неравномерным распределением тканей. Авторы решили эту проблему с помощью специально разработанной концепции print-and-grow.

Для этого специалисты использовали специальный микрогель CarGrow, состоящий преимущественно из каррагинана (каррагинан-К), который получают из красных водорослей. Этот раствор позволяет сохранять размер ткани после печати и предупреждает усадку и потерю формы.

За счет прозрачности вещества ученые могут контролировать процесс развития ткани от начала и до конца.