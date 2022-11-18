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Ученые разработали технологию печати человеческой ткани для трансплантаций

Ученые разработали технологию печати человеческой ткани для трансплантаций Ученые Израильского технологического института разработали новую технологию выращивания человеческих тканей для трансплантации путем их печати в ванне с микрогелем.
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18 ноября 2022 г. 08:00
Ученые разработали технологию печати человеческой ткани для трансплантаций

Ученые Израильского технологического института разработали новую технологию выращивания человеческих тканей для трансплантации путем их печати в ванне с микрогелем.

Как передает Report, результаты исследования приведены в журнале Advanced Science.

Инновационный подход подразумевает использование живых клеток в качестве чернил для принтера, где они печатаются слой за слоем, создавая новые ткани. Затем образцы оставляют для роста в течение нескольких дней или недель. Подобные технологии обладают определенными нюансами, в частности неравномерным распределением тканей. Авторы решили эту проблему с помощью специально разработанной концепции print-and-grow.

Для этого специалисты использовали специальный микрогель CarGrow, состоящий преимущественно из каррагинана (каррагинан-К), который получают из красных водорослей. Этот раствор позволяет сохранять размер ткани после печати и предупреждает усадку и потерю формы.

За счет прозрачности вещества ученые могут контролировать процесс развития ткани от начала и до конца.

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