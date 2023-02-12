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Ученые разработали метод быстрой зарядки литий-металлических батарей

Ученые разработали метод быстрой зарядки литий-металлических батарей Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) рассказали о новом методе зарядки литий-металлических аккумуляторов.
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12 февраля 2023 г. 03:08
Ученые разработали метод быстрой зарядки литий-металлических батарей

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) рассказали о новом методе зарядки литий-металлических аккумуляторов.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Nature Energy.

В материале говорится, что литий-металлические батареи считаются перспективными в автомобилестроении, однако по сравнению с литий-ионными аккумуляторами они заряжаются очень медленно. Специалисты рассказали о новом способе создания батарей и научились их быстрой зарядке — около одного часа.

В ходе создания аккумулятора инженеры вырастили кристаллы металлического лития на литофобной нанокомпозитной поверхности из фторида лития и железа. Вопреки распространенному мнению оказалось, что кристаллы успешно образовываются как на литофильных, так и на литофобных элементах. В результате им удалось создать литий-металлические батареи с длительным сроком службы, которые можно быстро заряжать.

"Мы бросили вызов традиционному представлению о том, какая поверхность необходима для выращивания кристаллов лития", — заметил старший автор исследования Пинг Лю. По словам ученых, получившиеся литий-металлические батареи можно заряжать менее чем за час, что открывает новые возможности при создании электромобилей.

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