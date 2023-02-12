Ученые разработали метод быстрой зарядки литий-металлических батарей

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) рассказали о новом методе зарядки литий-металлических аккумуляторов.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) рассказали о новом методе зарядки литий-металлических аккумуляторов.

Как передает Report , исследование опубликовано в журнале Nature Energy.

В материале говорится, что литий-металлические батареи считаются перспективными в автомобилестроении, однако по сравнению с литий-ионными аккумуляторами они заряжаются очень медленно. Специалисты рассказали о новом способе создания батарей и научились их быстрой зарядке — около одного часа.

В ходе создания аккумулятора инженеры вырастили кристаллы металлического лития на литофобной нанокомпозитной поверхности из фторида лития и железа. Вопреки распространенному мнению оказалось, что кристаллы успешно образовываются как на литофильных, так и на литофобных элементах. В результате им удалось создать литий-металлические батареи с длительным сроком службы, которые можно быстро заряжать.

"Мы бросили вызов традиционному представлению о том, какая поверхность необходима для выращивания кристаллов лития", — заметил старший автор исследования Пинг Лю. По словам ученых, получившиеся литий-металлические батареи можно заряжать менее чем за час, что открывает новые возможности при создании электромобилей.