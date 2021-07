Ученые разработали "калькулятор смерти" для пожилых

Канадские ученые из Исследовательского института Брюера, университета Оттавы и университета Макмастера разработали модель для прогнозирования риска смертности пожилых людей, с помощью которой можно будет определить, в какой помощи они нуждаются.

Как передает Report, о работе рассказали в журнале CMAJ .

"Калькулятор смерти" под названием RESPECT (The Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool) основан на данных более чем 491 тысячи людей старше 50 лет. Все они получали уход на дому с 2007 по 2013 год. Средний возраст респондентов, которые отвечали на вопросы анкеты, составил 79,7 года, 65 процентов были женщинами.

"Используя производную когорту, в которую вошли взрослые, проживающие в Онтарио, мы создали модель риска смертности. Первичным результатом была летальность через шесть месяцев после оценки. При помощи регрессии пропорциональных рисков с надежными стандартными ошибками удалось учитывать кластеризации по отдельности. Затем мы проверили наш алгоритм для второй когорты участников исследования, которым оказывали помощь на дому с 1 января по 31 декабря 2013 года. Чтобы оценить риск смерти через полгода, а также для калибровки инструмента, мы использовали кривые выживаемости Каплана - Мейера (по оси ординат откладывают вероятность наступления событий, а по оси абсцисс - время)", - отметили ученые.

Благодаря такому калькулятору удалось предсказать 122 823 смертельных исхода в течение шести месяцев для первой когорты, для второй - 20 015.

Оказалось, что лишь 1,3 процента оставалось жить менее полугода. По данным опросника, чаще всего у участников встречалась гипертония, ишемическая болезнь сердца и деменция. Более 78 процентов опрошенных признали, что им нужна помощь для выполнении обычных дел по дому.

"Наш "калькулятор" позволяет семьям и их близким планировать: например, когда взять отгул с работы, чтобы побыть с родителями, или решить, когда поехать в последний отпуск вместе", - объяснили авторы разработки.

При этом специалисты по биоэтике отмечают, что, хотя моделирование позволит спланировать уход за человеком, оно может негативно сказаться на состоянии самого человека.