О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые разработали "калькулятор смерти" для пожилых

Ученые разработали "калькулятор смерти" для пожилых Канадские ученые из Исследовательского института Брюера, университета Оттавы и университета Макмастера разработали модель для прогнозирования риска смертности пожилых людей, с помощью которой можно будет определить, в какой помощи они нуждаются.
Это интересно
7 июля 2021 г. 03:13
Ученые разработали калькулятор смерти для пожилых

Канадские ученые из Исследовательского института Брюера, университета Оттавы и университета Макмастера разработали модель для прогнозирования риска смертности пожилых людей, с помощью которой можно будет определить, в какой помощи они нуждаются.

Как передает Report, о работе рассказали в журнале CMAJ.

"Калькулятор смерти" под названием RESPECT (The Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool) основан на данных более чем 491 тысячи людей старше 50 лет. Все они получали уход на дому с 2007 по 2013 год. Средний возраст респондентов, которые отвечали на вопросы анкеты, составил 79,7 года, 65 процентов были женщинами.

"Используя производную когорту, в которую вошли взрослые, проживающие в Онтарио, мы создали модель риска смертности. Первичным результатом была летальность через шесть месяцев после оценки. При помощи регрессии пропорциональных рисков с надежными стандартными ошибками удалось учитывать кластеризации по отдельности. Затем мы проверили наш алгоритм для второй когорты участников исследования, которым оказывали помощь на дому с 1 января по 31 декабря 2013 года. Чтобы оценить риск смерти через полгода, а также для калибровки инструмента, мы использовали кривые выживаемости Каплана - Мейера (по оси ординат откладывают вероятность наступления событий, а по оси абсцисс - время)", - отметили ученые.

Благодаря такому калькулятору удалось предсказать 122 823 смертельных исхода в течение шести месяцев для первой когорты, для второй - 20 015.

Оказалось, что лишь 1,3 процента оставалось жить менее полугода. По данным опросника, чаще всего у участников встречалась гипертония, ишемическая болезнь сердца и деменция. Более 78 процентов опрошенных признали, что им нужна помощь для выполнении обычных дел по дому.

"Наш "калькулятор" позволяет семьям и их близким планировать: например, когда взять отгул с работы, чтобы побыть с родителями, или решить, когда поехать в последний отпуск вместе", - объяснили авторы разработки.

При этом специалисты по биоэтике отмечают, что, хотя моделирование позволит спланировать уход за человеком, оно может негативно сказаться на состоянии самого человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
6 июля 2021 г. 17:33
В Шуше открылась выставка картин
В Шуше открылась выставка картин
6 июля 2021 г. 15:46
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
6 июля 2021 г. 15:23
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
6 июля 2021 г. 13:41
На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший
ФотоНа ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший
6 июля 2021 г. 13:26
В Грузии еще 1 407 человек заразились коронавирусом
В Грузии еще 1 407 человек заразились коронавирусом
6 июля 2021 г. 11:20
Видеокадры из села Мирик Лачинского района
Видеокадры из села Мирик Лачинского района
6 июля 2021 г. 10:51
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi