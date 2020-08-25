Ученые разгадали загадку Леонардо да Винчи о работе сердца

Ученые нашли ответ на заданные еще Леонардо да Винчи вопросы о специфике работы сердца

Ученые нашли ответ на заданные еще Леонардо да Винчи вопросы о специфике работы сердца.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Nature.

Группа исследователей из нескольких европейских институтов изучила устройство трабекул — сложной сети мышечных волокон, выстилающих внутреннюю поверхность сердца.

Леонардо да Винчи был первым в истории человеком, который запечатлел трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок в рисунке. По его предположению, они работают для "нагревания" крови.

В рамках исследования ученые задействовали искусственный интеллект для анализа 25 тысяч снимков сердца, полученных после МРТ.

Эксперты выяснили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь "более эффективно" во время каждого сердцебиения. Для сравнения они приводят в пример выемки на мяче для гольфа, которые позволяют ему лучше катиться по поверхности.

При этом разрушение трабекул может провоцировать сердечные заболевания, добавили они.