Ученые рассказали, откуда может прийти следующая пандемия

Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия.

Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, международная группа исследователей проанализировала экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний, в том числе центральное воздушное сообщение.

Они выявили и обозначили на карте области, где взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения и перенаселенными городами. Так, в зоне наибольшего риска оказались регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юговосточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.

Руководитель группы исследователей, доктор Майкл Уолш отметил, что хотя страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения, они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу.

"С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии", - подчеркнул Уолш.