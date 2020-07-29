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Ученые рассказали о пользе гедонизма

Ученые рассказали о пользе гедонизма Наслаждаться ничегонеделанием или вкусной едой не менее важно, чем работать на достижение долгосрочных целей
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29 июля 2020 г. 16:19
Ученые рассказали о пользе гедонизма

Те, кто время от времени поддается искушениям и балует себя, живут более счастливой, удовлетворенной и успешной жизнью. Как сообщает Report, к такому выводу в статье, опубликованной в издании Personality and Social Psychology Bulletin, пришли швейцарские психологи Катарина Бернекер и Даниэла Бекер.

По словам авторов работы, годы самоконтроля для поддержания физической формы и зарабатывания денег не являются единственным способом достичь удовлетворенности жизнью. Способность наслаждаться и испытывать удовольствие — важный маркер того, что человек будет доволен своим существованием.

Конечно, закупка вкусностей или уход в загул на выходные не продлят жизнь, да и наверняка заставят пересмотреть бюджет — но явно сделают вас счастливее. "Самоконтроль важен, но исследования саморегуляции должны уделять больше внимания гедонизму или краткосрочному удовольствию", — говорит Бернекер.

В своем исследовании Бернекер и Бекер при помощи опросника выясняли у испытуемых, как те реагируют на соблазны, как эти соблазны отвлекают их от долгосрочных целей и влияют на общее благополучие. Оказалось, люди, пытавшиеся расслабиться, но при этом думавшие о собственных задачах, которые в конкретный момент не выполнялись (речь идет, например, о занятиях спортом или изучении нового языка), оценивали свою удовлетворенность жизнью и благополучие ниже, чем те, кто во время отдыха не возвращался мысленно к "важным делам".

Эти результаты подтверждают, что люди, способные наслаждаться маленькими радостями жизни, реже страдают от депрессии и тревоги — потому, что могут веселиться, не беспокоясь о последствиях. Однако авторы работы предостерегают от бросания в крайности. Важно отыскать баланс между умением работать для достижения долгосрочных целей и способностью не чувствовать себя виноватым за то, что провел час-другой на балконе, наслаждаясь доставленной пиццей.

"Преследование гедонистических и долгосрочных целей не должно противоречить друг другу, — подытоживает Бернекер. — Оба аспекта важны и могут дополнять друг друга в достижении благополучия и хорошего физического состояния". 

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