О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления

Ученые рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления Ученые провели исследование о том, как изменится внешность людей под влиянием глобального потепления на Земле.
Это интересно
30 ноября 2021 г. 06:28
Ученые рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления

Ученые провели исследование о том, как изменится внешность людей под влиянием глобального потепления на Земле.

Как передает Report, материал опубликован в египетском издании Sasapost.

Авторы исследования указывают, что по теории эволюции, виды должны меняться при изменении природных условий. Не является исключением, по мнению ряда ученых, как нынешнее глобальное потепление, так и вид человек разумный.

Биолог Сара Райдинг, автор работы "Потепление климата заставляет животных менять облик", считает, что изменение климата и глобальное потепление ускорили темпы адаптации животных. Так у австралийских попугаев объем клюва с 1871 года увеличился уже на 10%. Другие приспосабливающиеся виды - европейские мыши и масковые бурозубки - у них значительно увеличились конечности и другие части тела.

Что касается человека, то у него из-за потепления увеличится выработка меланина - пигмента. Этот пигмент отвечает за цвет кожи, волос и глаз. Чем его больше, тем кожа смуглее, а глава и волосы темнее.

Климат также изменит у людей размеры тела и мозга. Исследования показывают, что средний размер человеческого тела и мозга постоянно колебался - холод их увеличивал в размерах, а тепло, наоборот, уменьшало.

Исследователи считают, что из-за наступающего глобального потепления тело и мозг человека вновь станут меньше. В Кембридже уверены, что людей ждут проблемы с памятью, речью, трудности в обучении и снижение мозгового кровообращения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52
Нобелевский лауреат посетит Шушу
Нобелевский лауреат посетит Шушу
29 ноября 2021 г. 14:06
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi