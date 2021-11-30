Ученые рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления

Ученые провели исследование о том, как изменится внешность людей под влиянием глобального потепления на Земле.

Ученые провели исследование о том, как изменится внешность людей под влиянием глобального потепления на Земле.

Как передает Report, материал опубликован в египетском издании Sasapost .

Авторы исследования указывают, что по теории эволюции, виды должны меняться при изменении природных условий. Не является исключением, по мнению ряда ученых, как нынешнее глобальное потепление, так и вид человек разумный.

Биолог Сара Райдинг, автор работы "Потепление климата заставляет животных менять облик", считает, что изменение климата и глобальное потепление ускорили темпы адаптации животных. Так у австралийских попугаев объем клюва с 1871 года увеличился уже на 10%. Другие приспосабливающиеся виды - европейские мыши и масковые бурозубки - у них значительно увеличились конечности и другие части тела.

Что касается человека, то у него из-за потепления увеличится выработка меланина - пигмента. Этот пигмент отвечает за цвет кожи, волос и глаз. Чем его больше, тем кожа смуглее, а глава и волосы темнее.

Климат также изменит у людей размеры тела и мозга. Исследования показывают, что средний размер человеческого тела и мозга постоянно колебался - холод их увеличивал в размерах, а тепло, наоборот, уменьшало.

Исследователи считают, что из-за наступающего глобального потепления тело и мозг человека вновь станут меньше. В Кембридже уверены, что людей ждут проблемы с памятью, речью, трудности в обучении и снижение мозгового кровообращения.