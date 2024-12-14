Ученые раскрыли тайну формирования больших галактик

Астрофизики выяснили как формируются массивные эллиптические галактики, составляющие значительную часть Вселенной.

Астрофизики выяснили как формируются массивные эллиптические галактики, составляющие значительную часть Вселенной.

Как передает Report , работа опубликована в журнале Nature.

Спиральные галактики, такие как Млечный Путь, имеют вращающиеся диски, богаты газом и продолжают формировать звезды. Эллиптические галактики же имеют сферическую форму, почти не производят новых звезд и в основном состоят из тех, которые сформировались более 10 миллиардов лет назад.

Образование эллиптических галактик было трудно объяснить с точки зрения существующих моделей космологии. Эти галактики формировались в эпоху, когда звездообразование происходило в больших вращающихся дисках, и оставалось неясным, как они приобрели свою сферическую форму.

В новом исследовании ученые проанализировали данные обсерватории ALMA о распределении пыли более чем в 100 далеких галактиках, сформированных во времена ранней Вселенной. Пыль являлась индикатором наличия газа, необходимого для рождения звезд. Результаты показали, что ее распределение в этих галактиках чрезвычайно компактное. А анализ трехмерной геометрии пылевых областей доказал, что эти галактики имеют сферическую форму, напоминающую современные эллиптические галактики.

Ученые установили, что такая форма связана со столкновениями и слияниями галактик друг с другом, которые сжимают газ и пыль в компактные ядра. Такие процессы были обычным явлением в ранней Вселенной, что и объясняет образование эллиптических галактик.

Открытие может стать важным шагом в понимании эволюции галактик и процессов, формирующих структуру современной Вселенной.