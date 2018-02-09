Ученые раскрыли секрет скорости акул-убийц

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Акула мако — хищный океанский спринтер. Она способна развить скорость до 60 км/ч и выпрыгивать из воды на 6 метров в высоту, что не оставляет ни одной жертве ни малейшего шанса на выживание.

Как передает Report, ученые из Гарвардского университета обнаружили, что секрет ее скоростного спринта — в покрытой крошечными зазубринками коже.

Именно зубчатая кожа акулы одновременно увеличивает подъемную силу и уменьшает сопротивление воды.

Хотя кожа акулы кажется гладкой, она на самом деле покрыта крошечными чешуйками-зубчиками. Физики и биологи долгое время гадали, каким образом подобный кожный покров способен уменьшать сопротивление воды.

Оказалось, что зубчатые чешуйки на самом деле увеличивают так называемую силу нормальной реакции (подъемную силу), которая противодействует силе тяжести.

Ученые из Гарварда с помощью 3D-принтера создали модель зубчатых чешуек и протестировали их аквадинамические свойства в потоке воды.

Ученые назвали акульи чешуйки "генераторами вихревого потока" или динамическим рассекателем, который часто устанавливают на крыше автомобиля, чтобы улучшить аэродинамику. Физики обнаружили, что акулий "рассекатель" увеличивает подъемную силу на 323%.

В применении к созданным человеком машинам, особенно космическим аппаратам, подобное изобретение позволило бы уменьшить расход топлива.