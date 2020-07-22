Ученые раскрыли секрет генетического бессмертия

Обеспечить непрерывность передачи наследственной информации от поколения к поколению можно

Обеспечить непрерывность передачи наследственной информации от поколения к поколению можно. К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета в Шотландии. Как сообщает Report со ссылкой на "Росбалт", об этом пишет журнал Nature.

Специалисты установили, что половые клетки у развивающихся эмбрионов защищены от повреждений, что обеспечивает непрерывность передачи наследственной информации от поколения к поколению. При этом ключевую роль в защите сперматозоидов от эпигенетического перепрограммирования на ранних стадиях развития играет белок SPOCD1. Он способствует метилированию, то есть присоединению к ДНК метильных групп, что позволяет заблокировать транспозоны. Также этот белок связан с MIWI2 и малыми некодирующими РНК, которые играют важную роль в регуляции транспозонов.

При этом эксперименты на мышах показали, что при потере белка SPOCD1 лабораторные мыши начинают страдать от бесплодия.