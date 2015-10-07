Ученые исследуют турков-хунза, никогда не болеющих раком

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Народ хунза никогда не нервничает, не проявляет нетерпения, ни о чем не сожалеет и не горюет. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ученые проводят исследования относительно турков-хунза, проживающих на границе Пакистана и Индии. Ученых интересует то, что они живут в среднем 110-120 лет и не болеют серьезными заболеваниями. Большинство из них являются мусульманами, возраст в 65-70 лет считается половиной жизненного пути. Женщины рожают детей в 65-70 лет.

Еще одной особенностью, интересующих ученых, является то, что турки-хунза никогда не болеют раком. У них также не бывает других часто встречающихся болезней. Ученые считают, что причиной этому является их проживание на высоте 6 тыс. м от уровня моря. В пищу этот народ употребляет только те продукты, которые вырастили сами.

Отметим, что площадь долины Хунза составляет 7900 кв. м.