Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода

Ученые из Кардиффского университета, Великобритания, пришли к выводу, что таяние айсбергов в Антарктике способно вызвать цепную реакцию, которая станет причиной нового ледникового периода

Ученые из Кардиффского университета, Великобритания, пришли к выводу, что таяние айсбергов в Антарктике способно вызвать цепную реакцию, которая станет причиной нового ледникового периода.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным исследователей, тающие айсберги постепенно смещают пресную воду в Атлантический океан, что вызывает изменения в его циркуляции.

Это, в свою очередь, угрожает Земле очередным похолоданием. Эксперты отметили, что за последние 1,6 млн лет связь между таянием льдов и циркуляцией океана существовала в начале каждого ледникового периода.