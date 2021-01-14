О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода

Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода Ученые из Кардиффского университета, Великобритания, пришли к выводу, что таяние айсбергов в Антарктике способно вызвать цепную реакцию, которая станет причиной нового ледникового периода
Это интересно
14 января 2021 г. 07:30
Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода

Ученые из Кардиффского университета, Великобритания, пришли к выводу, что таяние айсбергов в Антарктике способно вызвать цепную реакцию, которая станет причиной нового ледникового периода.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным исследователей, тающие айсберги постепенно смещают пресную воду в Атлантический океан, что вызывает изменения в его циркуляции.

Это, в свою очередь, угрожает Земле очередным похолоданием. Эксперты отметили, что за последние 1,6 млн лет связь между таянием льдов и циркуляцией океана существовала в начале каждого ледникового периода.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alimlər planetimizdə yeni buz dövrü barədə xəbərdarlıq ediblər

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Амин Мусаев: Я ответил на их нецензурную ругань
Амин Мусаев: Я ответил на их нецензурную ругань
7 января 2021 г. 15:14
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
7 января 2021 г. 18:36
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi