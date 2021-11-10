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Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств

Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств Глобальное изменение климата может привести к уничтожению ряда малых тихоокеанских островных государств, шторма и наводнения в Юго-Восточной Азии, а также пожары в Австралии станут регулярными, а тропический ледник, оставшийся между Гималаями и Андами, ис
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10 ноября 2021 г. 20:44
Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств

Глобальное изменение климата может привести к уничтожению ряда малых тихоокеанских островных государств, шторма и наводнения в Юго-Восточной Азии, а также пожары в Австралии станут регулярными, а тропический ледник, оставшийся между Гималаями и Андами, исчезнет в течение пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По оценкам экспертов ВМО, температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана увеличиваются более чем в три раза быстрее, чем среднемировые темпы, а морские тепловые волны приводят к обесцвечиванию некогда ярких коралловых рифов и угрожают жизненно важным экосистемам, от которых зависит жизнь региона.

В ВМО предупреждают, что если глобальная температура поднимется на 2 °C выше доиндустриального уровня, существует риск, что 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе могут подвергнуться серьезной деградации. Потепление, деоксигенация и подкисление океана также изменяют характер циркуляции и химический состав океанов, что, в свою очередь, влияет на миграцию рыбы и планктона. Это может привести к критическим последствиям для ряда малых островов Тихого океана, где прибрежное рыболовство является основным видом деятельности, которое обеспечивает питание, благосостояние, культуру и занятость. С 1990 по 2018 годы общий объем рыбной продукции уже сократился на 75% в Вануату, на 23% в Тонга и на 15% в Новой Каледонии.

Кроме того, при неизменном повышении температуры в ближайшие пять лет может полностью исчезнуть ледник на горе Джая, также известной как пирамида Карстенса, в Папуа – Новой Гвинее. Это последний тропический ледник, который остался между Гималаями и Андами.

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