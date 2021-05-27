Ученые предупредили о приближении катастрофы на Земле

Ученые из США предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.

Ученые из США предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.

Как передает Report, об этом пишет Phys.org.

По мере роста температуры на планете арктические льды начинают таять. Это напрямую влияет на жизнь людей. Однако не меньшую опасность для человечества представляет и Антарктика. В этом регионе достаточно льда, чтобы в результате глобального потепления спровоцировать повышение уровня мирового океана на 60 метров, отмечают специалисты.

"Мы уже видим первые признаки этой проблемы", - говорится в статье.

Согласно последним исследованиям, таяние ледников может выйти из-под контроля всего лишь за несколько десятилетий. При этом сокращение парниковых газов и технологический прогресс скорее всего не предотвратят катастрофу, считают ученые.

При сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния примерно к 2060 году. Повышение уровня мирового океана достигнет таких размеров, которые станут необратимыми во временных масштабах существования человечества. Очищение атмосферы Земли от углекислого газа к тому моменту не сможет остановить этот процесс, и к 2100 году уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем сегодня, подытожили специалисты.