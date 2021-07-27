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Ученые предупредили о новых рекордах жаркой погоды на Земле

Ученые предупредили о новых рекордах жаркой погоды на Земле На Земле ускоряется рост температур, это приведет в тому, что в ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары.
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27 июля 2021 г. 00:05
Ученые предупредили о новых рекордах жаркой погоды на Земле

На Земле ускоряется рост температур, это приведет в тому, что в ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

"Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - заявил участник исследования Эрик Фишер.

Ученые в ходе исследования также выяснили, что периоды аномально жаркой погоды могут быть связаны с выбросом парниковых газов. Чем выше показатели выбросов газов, тем чаще могут случаться периоды жары.

Также исследователи указали, что Земля за десятилетие прогревается на 0,18 градуса. Это быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет. Эти выводы, как считают ученые, указывают на необходимость сократить выбросы парниковых газов.

Также было высказано мнение, что принимаемые сейчас меры могут оказаться недостаточными на фоне того, как быстро парниковые газы меняют климат Земли.

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