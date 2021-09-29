О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые предсказали вымирание человечества через 500 лет

Ученые предсказали вымирание человечества через 500 лет Ученые из США и Великобритании смоделировали возможные сценарии глобального потепления.
Это интересно
29 сентября 2021 г. 04:59
Ученые предсказали вымирание человечества через 500 лет

Ученые из США и Великобритании смоделировали возможные сценарии глобального потепления.

Как передает Report, исследование опубликовано на сайте онлайн-библиотеки Wiley.

Специалисты представили три модели изменений на планете, по одной из которых человечество ждет вымирание.

"Если не остановить глобальное потепление, то через 500 лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", - говорится в исследовании.

Если все пойдет по этому сценарию, то в будущем часть нашей планеты из-за потепления станет непригодной для проживания, а ряд сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, окажутся дефицитными из-за недостатка плодородных земель.

Ученые призвали объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Alimlər: "500 ildən sonra Yer üzündə yaşamaq mümkün olmayacaq"

Экслюзивные новости

Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi