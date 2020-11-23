Ученые предсказали редчайшее астрономическое явление

Наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле

Астрономы из Университета Райса (США) рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org.

По словам одного из исследователей, сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.

Если позволит погода, наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле, но лучшие условия для этого будут вблизи экватора.