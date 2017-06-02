Ученые поймали у берегов Австралии рыбу "без лица" - ФОТО

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Ученые выловили у побережья Австралии необычную "безликую" рыбу.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает научный портал Phys.org.

Необычная глубоководная рыба, носящая латинское название Typhlonus nasus, не имеет глаз, а рот у нее находится внизу головы. Вид был впервые описан в середине 70-х годов XIX века научной экспедицией на корабле Challenger.

Ученые поймали экземпляр длиной 40 сантиметров на глубине около 4 километров.

"Это наименее изученные области Земли", — приводит издание слова главы научной экспедиции на борту судна Investigator Тима О'Хара. В ходе экспедиции у восточного побережья Австралии ученым удалось выловить тысячи различных морских организмов, значительная часть из которых ранее не была известна науке, говорится в статье.