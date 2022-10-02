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Ученые подтвердили теорию о повышении уровня моря из-за таяния льдов

Ученые подтвердили теорию о повышении уровня моря из-за таяния льдов Спутниковые данные подтвердили климатические модели, которые предсказывают повышение уровня моря по мере таяния ледников Гренландии.
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2 октября 2022 г. 06:10
Ученые подтвердили теорию о повышении уровня моря из-за таяния льдов

Спутниковые данные подтвердили климатические модели, которые предсказывают повышение уровня моря по мере таяния ледников Гренландии.

Как передает Report, результаты научной работы специалистов из Лос-Аламосской национальной лаборатории опубликованы в журнале Science.

По словам ведущего автора Софи Коулсон, уровень моря повышается неравномерно, поскольку ледники тают и рассеивают воду в Мировом океане.

Каждый ледник и ледяной щит являются частью уникальной модели изменения уровня моря, называемой отпечатками пальцев. Несмотря на более чем полвека исследований, эти отпечатки так и не были точно идентифицированы.

Новое исследование подтверждает точность геофизических прогнозов изменений уровня моря, а также уверенность в прогнозах повышения уровня моря на ближайшие десятилетия и столетия.

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Версия на азербайджанском языке “Science” jurnalı: “Buzların əriməsi nəticəsində dəniz səviyyəsi qalxacaq”

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