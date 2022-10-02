Ученые подтвердили теорию о повышении уровня моря из-за таяния льдов

Спутниковые данные подтвердили климатические модели, которые предсказывают повышение уровня моря по мере таяния ледников Гренландии.
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По словам ведущего автора Софи Коулсон, уровень моря повышается неравномерно, поскольку ледники тают и рассеивают воду в Мировом океане.
Каждый ледник и ледяной щит являются частью уникальной модели изменения уровня моря, называемой отпечатками пальцев. Несмотря на более чем полвека исследований, эти отпечатки так и не были точно идентифицированы.
Новое исследование подтверждает точность геофизических прогнозов изменений уровня моря, а также уверенность в прогнозах повышения уровня моря на ближайшие десятилетия и столетия.