Ученые подтвердили теорию о повышении уровня моря из-за таяния льдов

Спутниковые данные подтвердили климатические модели, которые предсказывают повышение уровня моря по мере таяния ледников Гренландии.

Спутниковые данные подтвердили климатические модели, которые предсказывают повышение уровня моря по мере таяния ледников Гренландии.

Как передает Report , результаты научной работы специалистов из Лос-Аламосской национальной лаборатории опубликованы в журнале Science.

По словам ведущего автора Софи Коулсон, уровень моря повышается неравномерно, поскольку ледники тают и рассеивают воду в Мировом океане.

Каждый ледник и ледяной щит являются частью уникальной модели изменения уровня моря, называемой отпечатками пальцев. Несмотря на более чем полвека исследований, эти отпечатки так и не были точно идентифицированы.

Новое исследование подтверждает точность геофизических прогнозов изменений уровня моря, а также уверенность в прогнозах повышения уровня моря на ближайшие десятилетия и столетия.