Ученые подтвердили связь между структурой мозга и политическими убеждениями

У консервативных избирателей по сравнению с либералами в среднем чуть больше миндалевидное тело.

У консервативных избирателей по сравнению с либералами в среднем чуть больше миндалевидное тело.

Как передает Report , к такому выводу пришла группа ученых, результаты исследования которых размещены в журнале Iscience.

Авторы публикации отметили, что больший размер этой области мозга может объяснять потребность консерваторов в безопасности.

Ученые проанализировали МРТ-снимки 928 человек из Нидерландов в возрасте 19-26 лет. Они оценили их склонность к консерватизму и либерализму, в том числе позицию по социально-экономическим вопросам, правам женщин, неравенству доходов и перераспределению доходов.

Анализ показал, что степень консерватизма связана с объемом серого вещества в миндалевидном теле. Оно контролирует восприятие угроз, что объясняет, почему консерваторы более чувствительны к потенциальным рискам. Вероятно, у них выше потребности в безопасности.

Ученые назвали свою работу "крупнейшим предварительно зарегистрированным исследованием репликации в контексте политической нейробиологии".

Работа была проведена, чтобы проверить данные исследования 2011 года. Тогда ученые впервые выявили связь между структурой мозга и политическими убеждениями. Авторы новой работы отметили, что эффект обнаруженных ими отличий в три раза меньше, чем в оригинальном исследовании.