Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора создало человечество

Баку. 19 июль. REPORT.AZ/ Человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика с момента появления первых технологий его производства, две трети сейчас находится на свалках и в "мусорных пятнах" на поверхности мирового океана, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Большинство марок пластика не разлагается микробами ни в каком виде, и поэтому весь тот мусор, который мы создали, будет сопровождать нас сотни, если не тысячи лет. Полученные нами оценки массы этого мусора заставляют нас задуматься о том, как мы используем эти материалы и как мы избавляемся от них", — заявила Йенна Ямбек (Jenna Jambeck) из университета Джорджии в Афинах (США).

Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Многие частицы пластика попадают в воды мирового океана, где они проникают в желудки рыб и птиц и часто становятся причиной их гибели.

Ямбек и ее коллеги выяснили, что сейчас на Земле присутствует примерно 6,3 миллиарда тонн пластикового мусора, чья масса удвоится к середине столетия, всесторонне изучив то, как развивалась индустрия по производству пластмасс и резин с 1950 годов и по настоящее время.

Как показывают их расчеты, эта часть химической промышленности росла рекордными темпами на протяжении всего времени своего существования – если в 1950 году предприятия мира выпустили всего два миллиона тонн пластиковых продуктов, то в 2015 году этот показатель достиг отметки в 400 миллионов тонн, что в 200 раз больше. Соответственно, каждый год объем производства пластика вырастал примерно на 8%.

В общей сложности, человечество выработало примерно 8,4 миллиарда тонн пластика за весь этот промежуток времени, львиная доля которого, около 66%, очень быстро стала мусором и попала на свалки или в мировой океан. Это крайне невыгодно отличает индустрию по производству пластика от сталелитейной и цементной промышленности, большая часть продукции которой используется по назначению на протяжении десятилетий.

Уровень производства пластика стремительно растет – больше половины пластикового мусора и пластиковых продуктов было изготовлено в последние 13 лет. В будущем, ситуация будет только усугубляться и поэтому ученые призывают и промышленников, и власти всех государств пересмотреть стратегии того, как используется и перерабатывается пластик.

Сильнее всего подобные меры нужны США, где перерабатывается всего 9% пластикового мусора, по сравнению с 30% в Европе и 25% в Китае. Как подчеркивают исследователи, они не предлагают полностью отказаться от производства пластика, а просто призывают создать пакет мер, который бы стимулировал промышленников использовать уже имеющиеся запасы пластмасс.