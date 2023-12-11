О нас

Ученые озвучили новую теорию массовой гибели динозавров

Ученые озвучили новую теорию массовой гибели динозавров Шестьдесят шесть миллионов лет назад гигантский метеорит врезался в Землю и спровоцировал массовое вымирание динозавров. Таково мнение большинства ученых.
Это интересно
11 декабря 2023 г. 09:00
Ученые озвучили новую теорию массовой гибели динозавров

Шестьдесят шесть миллионов лет назад гигантский метеорит врезался в Землю и спровоцировал массовое вымирание динозавров. Таково мнение большинства ученых.

Как сообщает Report, недавнее исследование американских ученых, результаты которого публикует Science Advances, доказывает другое.

Серия огромных извержений вулканов, происходивших до, во время и после столкновения метеора, также усложняла жизнь рептилий. Газы, выделяемые во время извержений, защищали солнечный свет и, вероятно, значительно охлаждали атмосферу, которая не была комфортной для динозавров на протяжении веков.

"Это похолодание настолько изменило климат, что усложнило жизнь динозаврам, и метеорит стал переворотом. Это было последнее вымирание, но они не были в хорошем состоянии к моменту падения метеорита", - отметил соавтор исследования, геохимик из Университета Макгилла Дон Бейкер.

Согласно некоторым исследованиям, температура Земли падала задолго до падения метеорита. Но ученые не установили причину, поэтому Бейкер и его команда искали вулканическое объяснение.

По словам ученых, метеорит является популярной теорией гибели динозавров, но извержения вулканов являются еще одним спорным объяснением. Доказательства находятся в одной из крупнейших вулканических провинций в мире, известной как Деканские траппы. Этот район, расположенный на территории современной западно-центральной Индии, имел массивные лавовые разливы примерно в то время, когда вымерли динозавры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New study suggests volcanic eruptions contributed to dinosaur extinction
Версия на азербайджанском языке Alimlər dinozavrların kütləvi ölüm səbəbi ilə bağlı yeni versiyanı açıqlayıblar

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
10 декабря 2023 г. 14:47
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
10 декабря 2023 г. 14:18
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
10 декабря 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
10 декабря 2023 г. 14:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
10 декабря 2023 г. 13:13
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
9 декабря 2023 г. 11:27
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
9 декабря 2023 г. 02:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi