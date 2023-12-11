Ученые озвучили новую теорию массовой гибели динозавров

Шестьдесят шесть миллионов лет назад гигантский метеорит врезался в Землю и спровоцировал массовое вымирание динозавров. Таково мнение большинства ученых.

Шестьдесят шесть миллионов лет назад гигантский метеорит врезался в Землю и спровоцировал массовое вымирание динозавров. Таково мнение большинства ученых.

Как сообщает Report, недавнее исследование американских ученых, результаты которого публикует Science Advances, доказывает другое.

Серия огромных извержений вулканов, происходивших до, во время и после столкновения метеора, также усложняла жизнь рептилий. Газы, выделяемые во время извержений, защищали солнечный свет и, вероятно, значительно охлаждали атмосферу, которая не была комфортной для динозавров на протяжении веков.

"Это похолодание настолько изменило климат, что усложнило жизнь динозаврам, и метеорит стал переворотом. Это было последнее вымирание, но они не были в хорошем состоянии к моменту падения метеорита", - отметил соавтор исследования, геохимик из Университета Макгилла Дон Бейкер.

Согласно некоторым исследованиям, температура Земли падала задолго до падения метеорита. Но ученые не установили причину, поэтому Бейкер и его команда искали вулканическое объяснение.

По словам ученых, метеорит является популярной теорией гибели динозавров, но извержения вулканов являются еще одним спорным объяснением. Доказательства находятся в одной из крупнейших вулканических провинций в мире, известной как Деканские траппы. Этот район, расположенный на территории современной западно-центральной Индии, имел массивные лавовые разливы примерно в то время, когда вымерли динозавры.