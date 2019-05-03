Учёные обнаружили второй портрет художника Леонардо да Винчи - ФОТО

Учёные обнаружили в Виндзорском замке второй портрет художника Леонардо да Винчи.

Как передаёт Report, об этом сообщает Oane.

Второй портрет Леонардо да Винчи планируется продемонстрировать во время выставки, которая состоится в Букингемском дворце 24 мая. Сотрудник Royal Collection Trust Мартин Клейтон узнал лицо известного мастера, когда отбирал рисунки для предстоящей экспозиции из коллекции королевской семьи. По предварительным данным, эскиз нарисован незадолго до смерти художника в 1519 году.

На найденном портрете Леонардо да Винчи выглядит грустным и усталым. Предполагается, автором рисунка мог быть один из учеников художника. До сих пор ученые знали только об одной прижизненной картине, где изображен да Винчи.