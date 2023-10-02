Ученые обнаружили в пустыне Намиб народ, который считался исчезнувшим 50 лет назад

Ученые обнаружили народ в африканской пустыне Намиб, которые, как считалось, исчезли 50 лет назад. Антропологи первоначально полагали, что община исчезла, когда вымерли языки, на которых говорили в регионе.

Ученые обнаружили народ в африканской пустыне Намиб, которые, как считалось, исчезли 50 лет назад. Антропологи первоначально полагали, что община исчезла, когда вымерли языки, на которых говорили в регионе.

Как передает Report со ссылкой на SciTechDaily, однако теперь эксперты понимают, что эта группа сохранила свою генетическую идентичность, когда исчез их родной язык.

Квепе, одна из групп, проживающих в пустыне Намиб на юге Африки, говорили на языке квади.

"Квади был языком щелчков, на котором говорили собиратели и пастухи по всей Южной Африке", - сказала исследователь Анна-Мария Фен.

С помощью исследования ДНК эксперты нашли потомков людей, говоривших на квади. Команда также проследила за говорящими на банту и другими группами, чей язык считался утраченным.

В команду исследователей входили ученые из Бернского университета в Швейцарии, а также Университета Порту в Португалии и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии. По мнению исследователей, потомки, говорящие на квади, имеют общую родословную, которая встречается только в группах из пустыни Намиб.

"Предыдущие исследования показали, что собиратели из пустыни Калахари происходят от предковой популяции, которая первой отделилась от всех других ныне живущих людей. Наши результаты последовательно относят недавно идентифицированную родословную к одной и той же родословной предков, но предполагают, что родословная, связанная с Намибом, отличалась от всех других южноафриканских родословных, за чем последовало разделение на северную и южную родословные Калахари", - рассказал исследователь Марк Стоункинг.

По словам ученых, люди, говорившие на квади, начали говорить на языках банту совсем недавно.

"Многие наши усилия были направлены на то, чтобы понять, насколько большая часть этих локальных вариаций и глобальной эксцентричности была вызвана генетическим дрейфом - случайным процессом, который непропорционально сильно затрагивает небольшие популяции, - и примесями исчезнувших популяций", - отметила исследователь доктор Сандра Оливейра из Бернского университета.