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Ученые обнаружили в космосе опасный астероид, летящий к Земле

Ученые обнаружили в космосе опасный астероид, летящий к Земле Ученые Российского института прикладной математики имени М.В.Келдыша обнаружили летящий к Земле астероид.
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12 ноября 2021 г. 03:11
Ученые обнаружили в космосе опасный астероид, летящий к Земле

Ученые Российского института прикладной математики имени М.В.Келдыша обнаружили летящий к Земле астероид.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сотрудник института Леонид Еленин зафиксировал его приближение с помощью телескопа Абастуманской обсерватории.

По состоянию на 11 ноября астероид пролетает на расстоянии 18 млн км от Земли. В данный момент ученые пытаются уточнить траекторию движения объекта.

Ранее сообщалось, что к середине ноября около Земли пролетит потенциально опасный астероид 2004 UE.

По данным NASA, речь идет о небесном теле размером от 170 до 380 метров в диаметре. Ожидается, что на минимальное расстояние к земному шару оно приблизится 13 ноября. Астероид пролетит от планеты более чем в 4 млн км - это более 11 дистанций от Земли до Луны.

2004 UE входит в группу "Аполлонов", потенциально опасных астероидов, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли. В следующий раз он может сблизиться с планетой в 2051 году.

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Версия на азербайджанском языке Yerə təhlükəli asteroid yaxınlaşır

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