Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества

Согласно новому исследованию американских ученых, многие косметические средства, широко продающиеся в торговых сетях, содержат высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — потенциально токсичного класса химических веществ

Согласно новому исследованию американских ученых, многие косметические средства, широко продающиеся в торговых сетях, содержат высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — потенциально токсичного класса химических веществ, с которыми связан риск развития ряда серьезных заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", статья с результатами опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Ученые из Университета Нотр-Дам в Индиане протестировали более 200 популярных косметических средств, продающихся в США и Канаде, включая тональные кремы, губные помады, средства для ресниц и бровей. Результаты показали, что 56 процентов тональных кремов и продуктов для глаз, 48 процентов губных помад и 47 процентов туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS-веществ.

В эту группу попали в первую очередь средства, которые производители характеризуют как "стойкие" и "несмываемые", так как PFAS часто добавляют для увеличения водостойкости и лучшего пленкообразования.

"Эти результаты, учитывая риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты потребителям, вызывают особую озабоченность", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора физики Грэма Писли.