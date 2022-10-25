Ученые обнаружили в Индийском океане неизвестную ранее экосистему

Ученые Оксфордского университета совместно с другими специалистами, участвующими в миссии Nekton Maldives, обнаружили свидетельства существования ранее неизвестной экосистемы — "зоны ловушек", создающей оазис биоразнообразия на глубине 500 метров в Индийс

Ученые Оксфордского университета совместно с другими специалистами, участвующими в миссии Nekton Maldives, обнаружили свидетельства существования ранее неизвестной экосистемы — "зоны ловушек", создающей оазис биоразнообразия на глубине 500 метров в Индийском океане, на Мальдивских островах.

Как передает Report , об этом сообщается в научном журнале Phys.org.

Наблюдения за экосистемой проводили с помощью камер Nekton на борту подводного аппарата Omega Seamaster II. Также специалисты собрали обширную коллекцию биологических образцов и провели гидролокационное картографирование участка дна.

Оказалось, что акулы и другие крупные рыбы питаются микронектоном — микроскопическими организмами, способными активно плавать и склонными к вертикальной миграции. Ночью микронектон поднимается к поверхности моря, а днем опускается на глубину, однако в этом районе он застревает на отметке 500 метров.

Экосистема образована вулканическими подводными пластами и окаменевшими остатками карбонатных рифов, которые формируют основу мальдивских атоллов. Вертикальные скалы и отлогие террасы не дают микроорганизмам нырять глубже, в результате чего они становятся пищей для дневных пелагических хищников, в том числе тунца, акул, а также крупных глубоководных рыб, в том числе колючий солнечник Neocyttus rhomboidalis и низкотелый берикс Beryx splendens.

Исследователи задокументировали тигровых акул, жаберных акул, тигровых песчаных акул, катранов, короткошипых акул, бронзовых акул-молотов, шелковых акул и звездчатошипую акулу.