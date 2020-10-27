Ученые обнаружили первозданную органику в упавшем метеорите

Метеорит, который почти полтора года назад упал на лед озера в США, содержит органические соединения, которые могут пролить свет на проблему возникновения жизни на Земле.

Метеорит, который почти полтора года назад упал на лед озера в США, содержит органические соединения, которые могут пролить свет на проблему возникновения жизни на Земле.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Phys.org со ссылкой на исследование в журнале Meteoritics & Planetary Science.

Внеземной объект рухнул на территорию штата Мичиган 16 января 2018 года. При вхождении в атмосферу он оставил яркий след, благодаря чему был обнаружен всего через два дня.

"Он очень древний. Мы увидели, что его минеральные элементы изменились лишь незначительно, а позднее обнаружили, что он содержит богатые запасы внеземных органических соединений. Вещества этого рода, по всей вероятности, попадали на раннюю Землю вместе с метеоритами и, возможно, внесли свой вклад в ингредиенты жизни", - сообщил ведущий автор исследования Филипп Хек, также занимающий должность куратора в Филдсовском музее естественной истории в Чикаго, куда был передан метеорит.

Хек пояснил важность того, что метеорит упал на лед замерзшего озера и был быстро обнаружен. По его словам, это исключает "заражение" объекта земной органикой и дает возможность наблюдать космические вещества в первозданном виде.