Ученые обнаружили первозданную органику в упавшем метеорите

Метеорит, который почти полтора года назад упал на лед озера в США, содержит органические соединения, которые могут пролить свет на проблему возникновения жизни на Земле.
Как передает Report, об этом сообщает сайт
Внеземной объект рухнул на территорию штата Мичиган 16 января 2018 года. При вхождении в атмосферу он оставил яркий след, благодаря чему был обнаружен всего через два дня.
"Он очень древний. Мы увидели, что его минеральные элементы изменились лишь незначительно, а позднее обнаружили, что он содержит богатые запасы внеземных органических соединений. Вещества этого рода, по всей вероятности, попадали на раннюю Землю вместе с метеоритами и, возможно, внесли свой вклад в ингредиенты жизни", - сообщил ведущий автор исследования Филипп Хек, также занимающий должность куратора в Филдсовском музее естественной истории в Чикаго, куда был передан метеорит.
Хек пояснил важность того, что метеорит упал на лед замерзшего озера и был быстро обнаружен. По его словам, это исключает "заражение" объекта земной органикой и дает возможность наблюдать космические вещества в первозданном виде.