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Ученые обнаружили новый древний вид рептилии

Ученые обнаружили новый древний вид рептилии Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад.
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13 февраля 2021 г. 04:11
Ученые обнаружили новый древний вид рептилии

Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад.

Как передает Report, об этом сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

"Исследователи обнаружили новый вид ринхозавров - четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, которые жили вместе с первыми динозаврами", - говорится в сообщении.

Открытие было сделано в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.

Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, возможно, служил для обработки пищи перед ее проглатыванием.

Найденные останки принадлежат различным животным, их собирали последние 10 лет. Исследования показали, что они принадлежат новому виду.

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