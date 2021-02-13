Ученые обнаружили новый древний вид рептилии

Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад.
Как передает Report, об этом сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса
"Исследователи обнаружили новый вид ринхозавров - четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, которые жили вместе с первыми динозаврами", - говорится в сообщении.
Открытие было сделано в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.
Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, возможно, служил для обработки пищи перед ее проглатыванием.
Найденные останки принадлежат различным животным, их собирали последние 10 лет. Исследования показали, что они принадлежат новому виду.